Donald Trump susţine consolidarea securităţii Europei şi suveranitatea Ucrainei

Parlamentul Marii Britanii a aprobat, miercuri seară, solicitarea Guvernului Theresa May privind posibilitatea activării Articolului 50 al Tratatului Lisabona, care prevede ieşirea din Uniunea Europeană. În favoarea proiectului de lege care acordă Guvernului Theresa May posibilitatea declanşării procedurii Brexit au votat 498 de parlamentari, iar 114 s-au pronunţat împotrivă, relatează cotidianul The Telegraph. Procedura ieşirii