Descoperire de milioane de euro: 360 kg de cocaină au apărut pe o plajă din Marea Britanie

07:07

Liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu a anunţat miercuri, 8 februarie, că renunţă la candidatura lui Valeriu Munteanu pentru funcţia de ministru al Apărării. Potrivit lui, formaţiunea pe care o conduce va identifica o altă candidatură. Aceasta pentru ca există riscul ca preşedintele Igor Dodon ar putea să semneze decretul de eliberare a lui Valeriu Munteanu […] The post Mihai Ghimpu renunţă la candidatura lui Valeriu Munteanu! appeared first on Moldova.org.