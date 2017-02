Chişinăul insistă asupra lichidării aşa-numitor posturi de”grăniceri” din preajma unor sate din Zona de Securitate

06:57

Băieții de la Carla’s Dreams au revenit cu un nou single. Melodia se numește ”Antiexemplu” şi este un extras de pe albumul cu același nume, care urmează să fie lansat pe 13 mai. „Pentru ca asa simtim…V-am cuprins ,)” ,se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Carla’s Dreams. Videoclipul piesei semnate de […] The post Carla’s Dreams a lansat o nouă piesă ”Antiexemplu”! appeared first on Moldova.org.