Planul lui Putin pentru a interzice total fumatul în Rusia

15:37

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis vineri descalificarea rusoaicei Maria Savinova, câștigătoarea titlului olimpic la JO 2012 de la Londra în proba de 800 metri, pe motiv de dopaj, scrie BBC. The post Rusoaica Savinova, deposedată de titlul olimpic câștigat în 2012 appeared first on Independent.