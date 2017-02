Podul rutier de la Ungheni capătă contur

11:47

Peste un sfert din populația Republicii Moldova consideră că reglementarea conflictului transnistrean poate fi posibilă prin recunoasterea independenței regiunii separatiste. Potrivit unui sondaj realizat de „CBS AXA”, la comanda IDIS „Viitorul”, în perioada 18-27 ianuarie, 25% dintre respondenți susțin că independența regiunii transnistrene ar conduce la soluționarea diferendului transnistrean. Continuarea politicii declarative actuale, de reintegrare a [&hellip The post Peste un sfert din populația Rep. Moldova vede în recunoașterea independenței regiunii transnistrene o soluție appeared first on InfoPrut.