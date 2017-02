PPE a selectat doar un singur politician din Rep. Moldova ca să participe la Congresul din Malta. Despre cine este vorba

11:17

Cetățenii Republicii Moldova consideră că cele mai mari trei probleme cu care se confruntă Republica Moldova şi care au influenţat negativ economia sunt corupția, nivelul salariilor și pensiilor, precum și lipsa locurilor de muncă. Aceste aspecte apar într-un sondaj realizat de realizat de „CBS AXA”, la comanda IDIS „Viitorul”, în perioada 18-27 ianuarie. 53,8% dintre respondenți [&hellip The post Corupția și nivelul salariilor și pensiilor sunt problemele care îi supără pe cetățenii Rep. Moldova appeared first on InfoPrut.