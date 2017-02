Fals: Supermaketurile din Europa se confruntă cu un deficit de legume

17:27

Un nou cutremur în Vrancea. Seismul a avut magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter şi s-a produs miercuri, la ora 17.08, fiind resimţit şi în Republica Moldova. Ulterior, magnitudinea seismului a fost revizuită la 5. Este al doilea cutremur înregistrat pe parcursul zilei de astăzi. Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, mişcarea tectonică […]