(FOTO) CCA a sancționat doar „NTV” și „Accent TV”, deși încălcări similare a avut și prime

Zidului de la frontiera dintre SUA şi Mexic, propus de preşedintele american Donald Trump, ar urma să coste până la 21,6 miliarde, iar construirea lui ar dura trei ani şi jumătate,potrivit unui raport intern al Departamentului american pentru Securitate Internă,relatează în exclusivitate de Reuters.