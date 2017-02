Piese auto fără acte de proveniență, depistate de poliție

22:12

În debutul şedinţei de miercuri a Cabinetului de miniştri, Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat informații privind măsurile întreprinse în vederea simplificării mecanismului de încasare a taxei pentru vinietă. "Am solicitat să vedeți ce se întâmplă în vamă atunci când se formează cozi din cauza procedurii de achitare a vinietelor. Am rugat Ministerul Finanțelor, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor și Serviciul Vamal să identifice soluțiile pentru ca procedura de plată a vinietelor să nu reprezinte o barieră de trecere a frontierei", a menționat șeful Executivului. Astfel, începând cu data de 20 februarie, vinieta va putea fi achitată online, precum și la toate ghișeele Moldova Agroindbank, care au oficii în punctele de trecere a frontierei și pe întreg teritoriul țării. Totodată, controlul asupra vinietei urmează a fi efectuat de Serviciul Vamal numai la ieșirea din țară, iar pentru eliminarea completă a problemelor ce țin de vinietă urmeaza a fi implementat softul e-vinieta.