Patru minori au fost reținuți de oamenii legii, pentru furt din gospodării

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denunțat miercuri o întâlnire pe care premierul belgian Charles Michel a avut-o la Ierusalim cu reprezentanți a două organizații neguvernamentale care se opun colonizării teritoriilor palestiniene, informează AFP, notează agerpres.ro. Un responsabil al Breaking the Silence, unul dintre cele două ONG-uri, a confirmat pentru AFP că un alt responsabil al acestei organizații, precum și un lider al B'Tselem, un al ONG, au avut o întrevedere cu premierul belgian, la Ierusalim. "I-am explicat ce facem și în ce fel continuarea ocupării de teritorii palestiniene pune de asemenea în pericol Israelul", a adăugat acest responsabil al Breaking the Silence, sub acoperirea anonimatului. Ca reacție la această întâlnire, "premierul (Netanyahu) i-a ordonat Ministerului Afacerilor Externe să-și exprime reprobarea pe lângă ambasada Belgiei în Israel", se spune într-un comunicat al biroului de presă al premierului israelian.