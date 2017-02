ŞOFER ORB LA VOLAN! Cum a fost filmat în trafic (VIDEO UIMITOR)

12:12

PIETON LOVIT MORTAL! Cine era la volan şi ce a făcut cu victima ACCIDENT ÎNFIORĂTOR: Nouă oameni au murit pe loc (VIDEO ȘOCANT) Un șofer riscă ani grei de pușcărie, după ce a lovit mortal un pieton de 50 de ani pe trecerea de pietoni. Tragedia a avut loc ieri, în jurul orei 18:15, în... The post LOVIT MORTAL! Un bărbat a murit pe trecerea de pietoni appeared first on AutoStrada.md.