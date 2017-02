”Înfrăţirea cu localităţile din România, înseamnă dezvoltare”

11:28

200 de alergători participă la maratonul Rubicon Două sute de persoane vor alerga de la nord la sud, inclusiv prin raioanele de est ale țării, în cadrul maratonului Rubicon. Maratonul începe astăzi, 10 februarie, la 12.00, în orașul Soroca. Organizatorii au hotărât să împartă cursa în trei etape – câte culori are drapelul țării. Câte o etapă va fi parcursă în fiecare an. Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, distanța traseului din acest an este de 463 de kilometri, iar timpul aproximativ de desfășurare a maratonului este de 46 de ore. Traseul Rubicon va cuprinde 14 raioane. Fiecare este divizat în câteva etape, a câte 6-13 km. În total, vor fi 43 de astfel de etape. Potrivit organizatorilor, participanților le va fi cel mai dificil în raionul Soroca (din cauza reliefului complicat și a diferenței mare de altitudine) și în raionul Grigoriopol (cea mai lungă etapă din cadrul cursei – 18,4 km). Ideea Rubiconului este de a alerga în condiții meteorologice extreme. Timpul desfășurării cursei a fost ales în baza statisticilor meteorologice din Moldova pentru ultimii ani. Potrivit acestora, perioada dintre 10 și 15 februarie este cea mai severă: sunt înregistrate atât ninsori abundente, cât și diferență mare de temperatură. Rubicon nu este o întrecere de viteză, ci de rezistență. Participanții vor alerga cu 6,3 min/km. Regulile presupun faptul că ritmul nu trebuie nici să crească, nici să scadă. Înaintea coloanei aleargă un sportiv cu experiență (pacemaker) cu steagurile raionului și a țării, menținând ritmul de alergare pentru toți participanții. Steagul raionului se modifică la granițele fiecărui raion. Pacemaker-ii se schimbă la fiecare etapă, transmițând steagurile. Participanții vor primi premii pentru parcurgerea etapelor. Pentru parcurgerea a cel puțin o etapă, participantul va primi o insignă cu stema raionului. Unul dintre scopurile participantului este de a aduna insignele tuturor raioanelor. În acest an, câștigătorii vor fi desemnați în cadrul a două nominalizări: „Cei mai mulți kilometri parcurși" și „Cele mai multe insigne colectate". Potrivit organizatorilor, fiecare participant trebuie să se asigure cu apă și mâncare, pe care vor trebui să le poarte cu ei.