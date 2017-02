A încercat să-și sugrume soția în timp ce aceasta dormea. Un moldovean a fost condamnat în 8 ani de închisoare în Italia

11:12

Pesti Zodia Pesti da oameni buni la suflet, care ii pun pe cei din jur mai presus decat pe ei insisi. Nu isi exprima prin cuvinte trairile, ci prin fapte. Fac gesturi frumoase fara sa le-o ceara cineva si nu isi aroga niciun merit pentru asta. Pentru ca bunatatea lor izvoraste dintr-o inima curata. Sunt oameni de incredere, carora le poti incredinta secrete caci nu te vor trada niciodata. Din pacate, au si de suferit de pe urma generozitatii lor, pentru ca isi contureaza asteptari mari in viata si sfarsesc prin a trai dezamagiri crunte. Rac Racii sunt binecunoscuti pentru bunatatea de care dau dovada. Dumnezeu i-a inzestrat cu o inima mare, fiind un fel de ingeri pe pamant. Racilor le face placere sa ajute, se simt bine facand asta. Sunt oameni iubitori, respectuosi si au grija de cei din jurul lor. Sunt in stare sa ia asupra lor chiar si o vina care nu le apartine doar ca sa nu aiba altcineva de suferit. Familia si prietenii sunt cei mai importanti pentru si e in stare sa renunte le tot pentru a le fi lor bine. Din nefericire, se vor gasi oameni care sa profite de inima lor mare. Balanta Balanta este o persoana sensibila, caracterizata de blandete, rabdare si cinste. Se dedica intru totul aproapelui. Ofera cu placere iubire si o primeste la fel de bine. Isi doreste in jurul sau oameni onesti, care sa ii ofere siguranta si fidelitate. Pur si simplu rautatea nu isi are locul in sufletul lor. Sunt oameni cu suflet caritabil si cu o inima iubitoare, care nu ar face nimic imoral sau dureros pentru altii. Balantele sunt gentile, simpatice si sociabile, potrivit ele.ro.