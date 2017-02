Noutățile din dosarul basarabenilor cu acte românești, dar fără cetățenie română. INTERVIU cu Constantin Codreanu

15:27

Fratele mai mare al artistului Pavel Stratan, interpretul Nelu Stratan a murit în această după-amiază. Cunoscut sub numele scenic Nelu, cântăreţul şi producătorul s-a stins din viaţă la vârsta de 51 de ani. PRO TV scrie că interpretul şi-a pierdut cunoştinţa pe strada Bucureşti din capitală, iar trecătorii au anunţat poliţia. In jurul orei 14:00, […]