Candu: RM va implementa cu eforturi dublate prevederile Acordului de Asociere cu UE

18:12

În cadrul ședinței de astăzi, Executivul a aprobat Proiectul de lege cu privire la înregistrarea genetică judiciară. Documentul asigură condiţiile necesare pentru colectarea şi păstrarea probelor genetice (ADN) necesare pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor şi identificarea persoanelor dispărute. Proiectul stabilește cerințele de bază pentru realizarea înregistrării genetice, persoanele de la care pot fi prelevate probe ADN, condițiile în care sunt colectate aceste probe și reglementează administrarea materialului acumulat. Astfel, probele vor fi preluate de personalul calificat al Inspectoratului General al Poliției sau al Centrului de Medicină Legală. Totodată, urmează a fi creat Laboratorul de analiză genetică moleculară și baza de date genetice computerizată necesară pentru identificarea rapidă a autorilor infracțiunilor pe baza ADN-ului, dar și realizarea schimbului de informații privind date genetice cu alte state. Pentru crearea laboratorului în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, procurarea utilajului necesar și instruirea personalului vor fi necesare mijloace financiare în sumă de aproximativ 3,5 milioane de euro. Documentul aprobat urmează a fi transmis Parlamentului pentru examinare.