Președintele CC, Alexandru Tănase și șeful Delegației UE, Pirkka Tapiola susțin un briefing de presă // LIVE

Un profesor de la Catedra Stomatologie a Colegiului de Medicină din Bălți a fost reținut de ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Bărbatul este bănuit de corupere pasivă. Cazul a ajuns în vizorul DGT „Nord" a CNA după publicarea pe internet a unui material video în care un profesor extorcă bani de la studenții săi. În mod sistematic, profesorul ar fi pretins și primit câte 100 de lei de student pentru a aprecia cu o notă înaltă cunoștințele teoretice ale acestora la lucrarea de control sub formă de test oral. În rezultatul efectuării măsurilor speciale de investigație autorizate de către judecătorul de instrucție şi acumulării materialului probator în colaborare cu procurorii, profesorul a fost recunoscut în calitate de bănuit și reținut pe un termen de 72 de ore. O cauză penală a fost pornită pe acest caz în temeiul art. 324 alin (1) Cod Penal al Republicii Moldova. Dacă va fi găsit vinovat, profesorul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.