Participa la primul studiu privind satisfactia consumatorului de asigurari din Romania!

Cum isi desfasoara activitatea RECREX in piata locala, care sunt planurile companiei in Romania in perioada urmatoare si care este atitudinea asiguratorilor cu privire la externalizarea serviciilor de management al daunelor? Despre toate aceste subiecte, si nu numai, a vorbit Daniela BADALUTA, Presedinte, RECREX, in cadrul editiei din aceasta saptamana a emisiunii XPRIMM Time for Business.