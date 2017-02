MĂGARUL DISCORDIEI! A căzut de pe statuia cu urechi și a acționat restaurantul în judecată. Unde s-a întâmplat istoria

08:57

Toate ideile pe care le aveti trebuie sa le discutati cu partenerul de viata. Fie ca e vorba despre urmatoarea vacanta, despre rochia sau costumul pe care doriti sa le cumparati sau despre data nuntii, trebuie sa fiti convins ca partenerul este dispus sa accepte orice sugestie, ba chiar va impartasi entuziasmul dumneavoastra. Profitati de moment pentru a spune tot ceea ce pana acum nu ati avut curaj. Taur Astrele promit sa va ajute in realizarea gradioaselor dumneavoastra planuri, dar numai in cazul in care veti lucra singur la ele. Dupa cum se stie, cand sunt doi puterea creste. Prin urmare, ar fi bine sa povestiti totul persoanei iubite. Daca partenerul este dispus sa va sustina neconditionat, succesul este asigurat. Gemeni Situatia financiara trebuie sa devina astazi preocuparea dumneavoastra si a partenerului de viata. Romantismul este minunat, dar viata te obliga uneori sa cobori cu picioarele pe pamant, pentru a rezolva chestiuni de natura materiala. Astazi este una dintre acele zile cand trebuie sa discutati cu partenerul despre veniturile si cheltuielile comune. In caz contrar, lasand lucrurile la voia intamplarii, riscati sa va pricopsiti cu o sumedenie de probleme, scrie incomemagazine.ro. Rac Trebuie sa fiti foarte atent cu persoana iubita. Este foarte posibil ca aceasta sa aiba nevoie de ajutorul dumneavoastra, dar din motive greu de inteles nu vrea sa va spuna direct. Incercati sa intuiti care sunt nevoile partenerului. Leu Astrele va recomanda sa va revizuiti principalele planuri si obiective. Se pare ca in strategia dumneavoastra s-a strecurat o greseala si pana nu o veti depista si repara, relatia cu partenerul, cu persoana iubita va ramane tensionata si vulnerabila. Incercati sa faceti o analiza temeinica, abordand toate laturile: ce faceti, ce va doriti, ce sperati. Este suficient sa schimbati cateva prioritati, pentru ca lucrurile sa evolueze pe o cu totul alta traiectorie. Fecioara O zi in care doriti sa fiti singuri cu gandurile si sentimentele dumneavoastra. Chiar daca in relatia cu persoana iubita totul pare minunat, astazi simtiti o nevoie stranie de a fi singuri. Intr-adevar, uneori trebuie sa-ti "asculti" gandurile in liniste. Balanta Nu trebuie sa aveti incredere in cei din jur - involuntar sau nu, ei pot sa va tradeze, sa va insele sperantele, sa va traga pe sfoara. Mai ales daca este vorba de niste persoane necunoscute: colegi de munca, dar dintr-un alt departament, vecini, etc. Poate ca uitandu-va in jur veti observa cu cineva va face rau cu buna intentie, lanseaza zvonuri sau va barfeste pe la spate. Scorpion Sunteti mult prea pretentios cu dumneavoastra, dar si cu cei din jur. Astazi va doriti din tot sufletul sa controlati tot ce se intampla in jur. Orice mica abatere de la grafic, o tentativa timida de a da inapoi, va fi interpretata de dumneaovastra drept o jignire personala. Pe de alta parte, va scoate din minti faptul ca nu va descurcati intr-o chestiune anume. Trebuie sa va obisnuiti cu gandul ca nu toate depind de eforturile dumneavoastra. Sagetator O zi excelenta pentru a obtine sprijin pentru tot ceea ce intreprindeti. In primul rand este vorba de dragoste si relatii: daca v-ati gandit sa va cautati un partener de viata, sa va deschideti sufletul si sa vorbiti despre planuri pentru o viata impreuna, un moment mai bun nici ca puteati gasi. In plus, astazi este un o zi potrivita pentru semnarea de contracte si acorduri, pentru noi contacte de afaceri. Capricorn Cheia succesului este prudenta: ziua va fi dominata de incordare si tensiune, stari conflictuale putand izbucni, practic, la orice pas. In relatia cu persoanele apropiate sunt posibile discutii menite sa clarifice o serie de aspecte problematice. Nu sunt excluse, de asemenea, divergente cu colegii. In aceste conditii, trebuie sa va faceti aproape invizibil daca vreti sa aveti o zi cat de cat linistita. Nu va lasati prada provocarilor. Varsator In pofida tuturor neintelegerilor, trebuie sa gasiti o cale de a va intelege cu persoana iubita. Poate ceea ce va enerveaza la partenerul dumneavoastra sunt parerile lui despre viata, ticurile, modul de a se imbraca sau de a-si exprima gandurile. Dar chiar va doriti ca partenerul sa fie copia dumneavoastra fidela? Daca nu, nu va mai enervati din orice, ci priviti totul cu detasare. Pesti O zi plina de vesti bune si placute, de evenimente deosebite si chiar de surprize. Problema este ca nu veti reusi sa apreciati totul la justa valoare. Dimpotriva, fara motiv, veti simti apatie si nemultumire. Poate de vina este faptul ca in ultimul timp in viata dumneavoastra s-au intamplat prea multe evenimente, iar ecoul lor nu sa stins inca. Sau poate ati obosit.