VIDEO // Reţinut în stradă cu doze de heroină

15:42

Un comandant al rebelilor separatiști din estul Ucrainei, Mihail Tolstîh, cunoscut mai mult cu numele de combatant "Ghivi", a fost ucis miercuri la Donețk, fief al rebelilor în estul Ucrainei, relatează AFP, citând autorități locale. "Confirm că a avut loc un act terorist. Ghivi a murit. Noi vom elucida aceasta", a declarat Eduard Bassurin, un înalt responsabil separatist. Oficiali ai autoproclamatei republici populare Donețk (DNR) au anunțat anterior, că miercuri "la ora locală 06:12 (03:12 GMT) a murit într-un atac terorist eroul DNR, comandantul batalionului „Somalia", colonelul Mihail Tolstîh". Potrivit informațiilor preliminare, el a fost ucis într-o explozie, în timp ce se afla în biroul său, în centrul orașului Donețk. Moartea lui „Ghivi" intervine la câteva zile după confruntări violente între trupele ucrainene și forțele separatiste în zona liniei frontului, în special în micul oraș Avdiivka, situat la aproximativ 10 km de Donețk. În decurs de o săptămâna, 27 de civili și militari au fost uciși la Avdiivka și încă opt în altă parte pe linia frontului, în cel mai grav bilanț de la instituirea, la sfârșitul lunii decembrie, a unui nou „armistițiu nelimitat". În afară de "Ghivi", mai mulți șefi de război separatiști au fost uciși în circumstanțe neclare în ultimele luni. În luna octombrie 2016, liderul militar separatist Arseni Pavlov, cunoscut mai mult ca "Motorola", a murit împreună cu bodyguard-ul său în explozia unei bombe amplasate în liftul blocului în care locuia. Mihail Tolstîh era considerat unul dintre cei mai influenți comandanți militari ai DNR.