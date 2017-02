Piese auto fără acte de proveniență în valoare de 400 de mii de lei - depistate de poliție

21:27

Aflat la Londra, unde are întrevederi cu premierul britanic Theresa May, Gentiloni a pus capăt zvonurilor despre posibilitatea ca Putin să fie invitat în ultima clipă la reuniunea din Sicilia a celor șapte state cu cele mai puternice economii, subliniază sursele citate. „Ca să fie totul clar, președinția italiană a G7 nu i-a trimis lui Putin o invitație la summit-ul de la Taormina. La acest moment, invitarea Rusiei nu mi se pare deloc un proiect realist", a afirmat prim-ministrul italian în cadrul conferinței de presă la care a luat parte alături de Theresa May. Gentiloni a precizat că este important ca dialogul cu Moscova să continue.