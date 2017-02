Pavel Filip a cerut „Gazprom” transferarea datoriilor regiunii transnistrene la gaz către administraţia regiunii

09:28

”Efectele protestelor trebuie așteptate în stradă, în ploaie și frig, și nu doar două zile”, europarlamentar Într-un interviu acordat pentru prezentatoarea emisiunii Alb&Negru de la UNIMEDIA, Elena Robu, europarlamentara Monica Macovei a vorbit despre protestele din România și Republica Moldova. Potrivit ei, oamenii ar trebui să iasă în stradă și să protesteze, pentru că ”Politicienii vin și pleacă, dar oamenii rămân.” „Mesajul meu este către oameni. Politicienii vin și pleacă, dar oamenii rămân, copiii lor ramân, copiii copiilor lor rămân. Și trebuie să își construiască țara. În România, lumea spunea că n-o să mai iasă lumea în stradă atât de mult. Au ieșit după tragedia de la Colectiv, dar nu într-un număr atât de mare. Atât de mulți nu au mai ieșit de la revoluția din 1989. După 27 de ani, iată că se întâmplă. De asta vă spun: Sperați, oameni buni, dar sperați nu stând degeaba, ci ieșind”, afirmă europarlamentara. Cât despre efectele protestelor, Monica Macovei susține că ele trebuie așteptate în strada, în ploaie și frig, dacă ceva nu ne convine. „Eu zic totuși hai să ieșim. Dacă ceva nu ne convine, stăm în stradă, cum au stat și cei din Maidan. Chiar dacă e iarnă, e frig, și nu plecăm, dar nu stăm doar o zi, pentru că pe asta se bazează politicienii, că vor sta 2 zile în stradă, or să înghețe, or să se sature și or să plece acasă.” Întrebată despre cum se văd protestele din România în UE, Monica Macovei afirmă că acestea au impresionat lumea. „Presiunea străzii înseamnă presiunea oamenilor. În România protestele au fost pașnice și asta contează cel mai mult. Instituțiile europene te susțin dacă arăți că tu ca popor vrei. Faptul că românii au ieșit în stradă toată săptămâna care a trecut a impresionat pe toată lumea. Ambasadorii au spus că susțin poporul român și ceea ce vrea el. UE, NATO, aceste instituții europene susțin ceea ce vrea populația. Ceea ce vrea poporul român acum este democrație și stat de drept și nu hoție. La fel și în R. Moldova. Acordul de Asociere s-a făcut pentru popor, pentru oameni, nu pentru politicieni sau Guverne.” UNIMEDIA amintește că de mai bine de o săptămâna, sute de mii de români au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva Legii amnistiei, care ar elibera peste 2.000 de deținuți și împotriva noii guvernari a PSD. Sursă: unimedia.info Record ”Efectele protestelor trebuie așteptate în stradă, în ploaie și frig, și nu doar două zile”, europarlamentar apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.