Englezii, interesați de vinurile moldovenești

UEFA vrea 16 locuri pentru naţionalele europene la Cupa Mondială din 2026, care va fi extinsă la 48 de echipe, a anunţat preşedintele forului european, Aleksander Ceferin.