Kovesi: Lupta împotriva corupției este în continuare amenințată

15:47

Mass-media cu autoritate în Europa s-au transformat într-un instrument de manipulare a opiniei publice, iar războaiele informaționale au devenit o realitate cotidiană, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, într-o telegramă de felicitare adresată ziarului italian La Stampa, cu ocazia celor 150 de ani de existenţă. The post Putin acuză presa europeană că manipulează opinia publică appeared first on Independent.