Premierul Greciei a cerut, în timpul unei vizite în Ucraina, ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei

Fiecare nou an deschide poarta catre noi posibilitati in materie de make-up. Trendurile vechi dispar, facand loc altora noi. E bine sa fii mereu la curent cu ceea ce este la moda. Iata, in continuare, cateva dintre tendintele cu care vine 2017. Contururi mai usoare: Conturul fetei dupa modelul Kim Kardashian a facut furori in ultimii ani. Trasaturile erau bine reliefate cu ajutorul combinatiilor de fond de ten. In 2017, accentele ...