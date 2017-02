Cum a ajuns Marea Britanie să raționalizeze vânzarea de alimente în supermarketuri; Criză fără precedent

15:37

Vasile Botnari, unul dintre cei mai apropiați oameni din cercul oligarhului Vladimir Plahotniuc, a fost numit joi în funcția de șef al SA „MoldovaGaz”, așa cum s-a vehiculat anteriori în presă. The post Confirmat: Omul lui Plahotniuc, numit șef la „Moldovagaz” appeared first on Independent.