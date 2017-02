Scarlett Johansson, distinsă la gala ''amfAR'' din New York pentru eforturile sale dedicate HIV/SIDA

Actrița Scarlett Johansson a fost invitată de onoare miercuri la gala ''amfAR'' din New York (organizația The Foundation for AIDS Research), unde a fost distinsă, împreună cu Donatella Versace, pentru contribuțiile lor la creșterea gradului de conștientizare asupra HIV/SIDA, scrie joi Citește mai departe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Publika