Omorul din Strășeni // Suspectul „Zaieț” nu poate fi internat la Spitalul de Psihiatrie

13:42

Accidentul a avut loc la intrarea în Capitală. O femeie și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla s-a ciocnit violent cu o camionetă. Victima, împreună cu viitorul soț, se aflau în drum spre starea civilă, informează Publika.md. În urma impactului, femeia a murit pe loc, logodnicul ei se află în stare de șoc, iar șoferul automobilului în care se aflau a fost trasnsportat la spital. Potrivit poliției, tragedia s-a produs din cauza că automobilul nu era dotat corespunzător anotimpului, notează sursa. The post Accident la intrarea în Capitală! O tânără a murit. Mergea cu logodnicul la starea civilă (FOTO) appeared first on Moldova 24.