Impozitul pentru imaşuri şi păşuni în stânga Nistrului va fi anulat

Iata care sunt cele 4 stadii ale vietii, potrivit psihologului elvetian Carl Jung. Atletul Este stadiul in care oamenii sunt preocupati de modul in care arata, in care isi admira corpul si frumusetea. Este stadiul in care oamenii incep sa-si perceapa punctele tari, dar in care isi dezvolta si insecuritatile. “Atletul” este, de asemenea, stadiul in care oamenii au nevoie de posesiuni fizice pentru a se simti ancorati in realitate. Razboinicul Este stadiul in care preocuparea principala a oamenilor este cucerirea lumii, in care isi doresc sa dea tot ce e mai bun din ei, sa faca tot cum se poate mai bine. Este stadiul in care oamenii nu isi doresc decat bunastare, influenta si control. Constientizarea In acest stadiu oamenii realizeaza ca tot ce au facut in viata este departe de ceea ce ii face impliniti, fericiti, si incep sa caute altceva. Au preocupari noi, valori noi, realizeaza ca lucrurile dupa care au alergat pana atunci (bani, putere, posesiuni etc.) nu ii mai reprezinta. Oamenii incep sa accepte cu recunostinta ceea ce au, insa sunt gata sa renunte la ele oricand. Este stadiul in care oamenii dau inainte sa ceara sa primeasca, in care renunta la egoism si se gandesc la ajutarea celor aflati in nevoi. Spiritualitatea Este stadiul in care oamenii realizeaza ca in tot ce au trait pana atunci nu au fost ei insisi. In acest stadiu oamenii isi dau seama de cat de importanta este dezvoltarea personala, renunta la prejudecati, inteleg ca evolueaza in continuare, ca nu pot stapani nimic. Jung explica faptul ca nu toata lumea ajunge in acest stadiu 4, insa cine ajunge aici va putea sa foloseasca toata aceasta experienta in propriul avantaj, potrivit sfatulparintilor.ro