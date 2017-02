Turnul Eiffel ar putea fi protejat de un zid de sticlă anti-glonț

14:37

Rusia consideră o "amenințare" amplasarea de trupe NATO și echipament militar greu în statele baltice, în Polonia și în Germania și nu are nicio informație cum și când se va încheia această desfășurare de forțe, informează joi agenția RIA Novosti, preluată de Reuters.