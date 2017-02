Chişinăul a cerut României a doua tranşă din împrumutul de 150 de milioane de euro

14:07

Un număr mare de solicitanţi de azil traveresează frontiera SUA cu Canada, în pofida vremii extrem de rece, în încercarea de a se refugia în statul canadian, informează cotidianul The Washington Post pe pagina electronică. The post Tot mai mulţi refugiaţi din SUA încearcă să ajungă în Canada, în pofida temperaturilor scăzute appeared first on Independent.