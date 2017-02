Galina Tomaș îți va spune cum poți să slăbești fără să stai înfometată la Women’s Days in Chișinău

10:07

Astăzi, în cinematografele Patria va avea loc premiera filmului „Fifty Shades of Grey”. Acesta este dedicat tuturor îndrăgostiților, tocmai de aceea și este lansat în luna dragostei, în ajun de Valentine’s Day. ... Post-ul Astăzi are loc premiera filmului „Fifty Shades of Grey” la Chișinău apare prima dată în Unica.md.