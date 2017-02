Populaţia R. Moldova a scăzut cu 2.200 de persoane

17:28

„Tichetele de masă — o nouă schemă de corupție a lui Plahontiuc” Proiectul de lege privind sistemul tichetelor de masă este o nouă afacere a oligarhului Vladimir Plahotniuc. Acestă iniţiativă legislativă este coruptă şi creează condiţii de monopol pentru mai mulţi intermediari, a menţionat fostul deputat Grigore Petrenco în cadrul unei conferinţe de presă. „Toată maşinăria media a regimului promovează proiectul de lege privind tichetele de masă semnat de Candu. Ei prezintă această idee ca ceva grandios, care vine să ofere condiţii sociale mai bune pentru salariaţi. Am studiat acest proiect şi pot spune cu fermitate că, în realitate, un proiect mai umilitor pentru angajaţi, pentru cetăţeni, un proiect mai cinic şi mai inechitabil nu am văzut. Ceea ce vedem în acest proiect este un lobby, un proiect corupt, care promovează o schemă de business a regimului, a celor care sunt în fruntea statului. Se încearcă crearea unor condiţii inechitabile pentru salariaţi”, a declarat Petrenco. „Autorii proiectului propun introducerea unor tichete de masă care vor fi emise de un operator, adică un intermediar. Dacă va intra în vigoare această lege, întreprinderile care au cantine la întreprinderi nu vor putea oferi tichete de masă, ei vor trebui să semneze un contract cu operatorul intermediar, care va selecta alţi agenţi economici pentru prestarea acestor servicii. Conform acestui proiect de lege, acest operator va fi remunerat de aceste întreprinderi. Respectiv, nu cetăţenii vor putea alege unde să mănânce şi cât să cheltuie, dar această alegere o va face Candu şi Plahotniuc. Ei creează condiţii de monopol pentru operatori. Această situaţie de monopol va afecta grav alimentaţia angajaţilor”, a adăugat fostul deputat. Totodată, Grigore Pentronco susţine că autorii proiectului de lege intenţionează ca, în fiecare an, să scoată ilegal din buzunarele cetăţenilor peste un miliard de lei. „În realitate, aceşti 45 de lei, care se prevăd în acest proiect de lege, vor fi indirect scoşi din buzunarul angajaţilor. Aici se vede o schemă clară. Mai mulţi angajatori vor fi presaţi să semneze contracte cu aceşti intermediari, iar cu aceşti 45 de lei se va micşora venitul cetăţenilor. Eu cred că autorii acestui proiect planifică să stoarcă din buzunarele cetăţenilor cel puţin un miliard de lei în fiecare an. Este o batjocură faţă de toţi cetăţenii ţării care lucrează, care primesc salarii”, a explicat Petrenco. Amintim că proiectul privind sistemul tichetelor de masă a fost înregistrat la Parlament. Sursă: jurnal.md Record „Tichetele de masă — o nouă schemă de corupție a lui Plahontiuc” apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.