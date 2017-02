Pedagogii vor fi instruiți să acorde primul ajutor medical în situații de urgență

16:07

„De când am venit la Ministerul Justiţiei, mi-am propus şi am efectuat toate demersurile legale pentru a remedia o serie de probleme existente şi destul de sensibile. Aşa cum aţi văzut şi dumneavoastră, toate iniţiativele asumate sunt legale şi constituţionale. Proiectele propuse s-au aflat în dezbatere publică, organizată de Ministerul Justiţiei, iar acum sunt în dezbatere parlamentară. Cu toate acestea, pentru opinia publică nu a fost suficient, drept pentru care am hotărât să îmi înaintez demisia din funcţia de ministru al Justiţiei”, a declarat Florin Iordache, la Palatul Victoria. Această decizie vine în contextul ordonanței de urgență numărul 13 care prevederea mai multe modificări la Codul Penal, decizie care a dus la proteste de mare amploare în toață țară. Ordonanța de urgență a fost abrogată ulterior de guvern.