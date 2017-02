Europarlamentar, despre Dodon: I s-a spus foarte clar la Bruxelles – „Să ştiţi că nu se poate schimba acordul. Acordul nu e o jucărie cu care te joci”

17:57

23 de copii din satul Krîmske, regiunea Lugansk, unde începând cu 29 ianuarie au reînceput luptele între rebelii proruși și armata Ucrainei vor fi adăpostiți în Cernăuți. „Datorită voluntarilor bucovineni și filantropilor locali, 23 de copii de vârstă școlară din satul Krîmske, vor fi adăpostiți în orașul Cernăuți. Pentru a le oferi copiilor condiții cât