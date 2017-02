Breaking news! Ministrul Justiției în România și-a dat demisia

07:17

Clădirea Primăriei municipiului Chişinău va avea acoperiş şi faţade noi. Proiectul de restaurarea va fi realizat de Institutul municipal de proiectări „Chişinău-Proiect". Instituţia a fost desemnată învingătoarea concursului, în urma licitaţiei publice din 11 ianuarie a.c. Pentru serviciile de elaborare a proiectului de restaurare a faţadelor şi reconstrucţie a acoperişului, Primăria Chişinău va achita 1.039.265,0 […]