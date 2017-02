Permisul de conducere moldovenesc nu îl poate înlocui pe cel românesc

09:42

Sagetator De o schimbare radicala de destin va avea parte si Sagetatorul. Cel mai probabil, profesional vor resimti cel mai bine evolutia. Atinge apogeul carierei sale, este in top, este laudat, apreciat, iar acest lucru ii creste stima de sine mai mult ca niciodata. Spre finalul anului va face investitii serioase, probabil isi va cumpara o casa noua. Nici pe plan sentimental lucrurile nu stau mai rau. Este anul Sagetatorului, anul in care va straluci in ochii tuturor. Balanta Balanta face anul acesta o serie de alegeri inspirate, mai ales ca i se ivesc ocazii unice. E atenta la toate detaliile si observa oportunitatile care i se ivesc, profitand din plin de ele. Reflectoarele sunt pe ea, astfel ca e decisa sa faca o impresie buna. Si ii iese. Renunta la persoanele nepotrivite din viata lor, fapt care inseamna o schimbare majora, care ii va fi extrem de folositoare in evolutia fulminanta din acest an. Descopera ca are in interiorul sau mai multa putere decat si-a imaginat vreodata. Varsator Anul este unul destul de agitat pentru nativul Varsator. Insa va aparea o serie de oportunitati care nu trebuie ratate. Trebuie sa depuna eforturi serioase pentru a se bucura de reusite, insa Varsatorul este ambitios prin definitie, astfel ca nu se va da la o pare de la munca. Are toate sansele sa ajunga acolo unde si-a propus inca din vara. Luna august este cea care aduce schimbari majore in viata sa. Va avea parte mai mult ca niciodata de o viata sentimentala pe placul sau. Se va bucura de liniste si de stabilitate si poate chiar se va casatori, daca nu a facut-o pana acum, potrivit ele.ro.