Moldova va semna un acord de comerț liber cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Universităţile din SUA au obţinut donaţii în valoare de 41 de miliarde de dolari în anul fiscal 2016. Council for Aid to Education din New York, care urmăreşte donaţiile către universităţi, a anunţat marţi că Harvard s-a plasat pe primul loc în topul donaţiilor primite, scrie Bloomberg, citat de HotNews.