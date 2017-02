Doi extremişti islamici, reţinuţi sub suspiciunea că ar fi plănuit să comită un atentat în Germania

09:37

Mai mulţi foşti şefi de la Banca de Economii (BEM) şi Unibank, inclusiv şi vicepremierul Octavian Calmâc au fost sancţionaţi cu amendă pentru că au permis furtul miliardului.