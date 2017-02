Moscova vede în România o amenințare la adresa securității Federației Ruse

08:47

Biroul de legătură NATO la Chişinău va fi deschis în aprilie 2017, anunţă Guvernul, la o zi după ce președintele Igor Dodon s-a opus, la Bruxelles, pentru deschiderea acestuia.