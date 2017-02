Filme din România și din Republica Moldova vor rula o lună la Strasbourg

18:37

Deputatul Constantin Codreanu a depus joi 14 amendamente la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. Amendamentele vizează Republica Moldova, comunitățile istorice și diaspora. Alocări de sume pentru extinderea reţelelor consulare prin înfiinţarea unor birouri consulare în Timoc, în vederea conservării patrimoniului cultural specific, şi în Manchester, Marea Britanie, în baza creșterii volumului de