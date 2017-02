Din ce în ce mai rău: 98 de accidente rutiere în numai 24 de ore!

11:28

Berea şi micii sunt de nedespărţit, la fel ar trebui să fie şi cele două mari companii, care în trecut au demonstrat că pot fi imbatabili, construind cel mai rapid supercar al anilor 90, McLaren F1. Iată că istoria se repetă! Cu mici deosebiri ce-i drept. Dacă BMW a fost constructorul care a pus în mişcare The post BMW şi McLaren vor colabora din nou! Scopul? Motoare mai performante cu acelaşi volum cilindric appeared first on Autoexpert.