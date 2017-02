Diana Laur, doctorița pasionată de alpinism

14:48

Cunoscut sub numele de Po cha, ceaiul cu unt este o băutură frecvent întâlnită în Tibet, reconfortantă în zilele aspre de iarnă. Ingredientele acestei licori foarte sațioase sunt: ceai negru, unt din lapte de iac (care seamănă la gust cu laptele de capră) și sare. Ceaiul utilizat este unul puternic, afumat, ce provine din regiunea […]