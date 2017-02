Pavel Filip, către ministrul Economiei din Emiratele Arabe Unite: Suntem deschisi pentru investiţii

12:12

Cutremur cu cu magnitudinea 4.3 pe scara Richter în Vrancea. Seismul s-a produs la ora 11:52 , la adâncimea de 140 km . Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Covasna (36km),Focsani (44km),Targu Secuiesc (46km),Marasesti (48km),Ramnicu Sarat (55km)