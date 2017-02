Guvernul a aprobat rectificarea Bugetului de stat pe 2017

18:27

O cometă mai deosebită va putea fi admirată zilele acestea. Cometă 45P/Honda-Mrkos Pajdusakova trece prin interiorul sistemului nostru solar o dată la fiecare 5,25 de ani. The post O cometă neobişnuită se îndreaptă spre noi: Va putea fi admirată peste câteva zile appeared first on Independent.