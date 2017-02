Incident la Kremlin: în cadrul unei ceremonii a căzut o tavă cu paharele de şampanie. Cum a reacţionat Putin// VIDEO

14:27

Un ofiţer de investigaţii al Inspectoratului de Poliţie Cantemir a fost reţinut de procurori fiind bănuit de comiterea torturii. Potrivit procurorilor, în aprilie 2016, poliţistul a aplicat lovituri asupra a trei tineri, printre care şi doi minori, pentru ca aceştia să recunoască comiterea unui furt. În continuare, victimele au depus o plângere pe numele ofiţerului, […]