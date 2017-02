Și la ei se poate! Alexander Boris Johnson, ministrul britanic de Externe a renunțat la cetățenia americană

16:42

Vrei să afli mai multe informații despre semnificația orelor și a minutelor în dragoste? Descoperă mai jos ce legătură există între ore, minute și domeniul amoros! Semnificația orelor și a minutelor în dragoste Descoperă semnificația orelor și a minutelor în dragoste în funcție de momentul în care te uiți la ceas! Bineînțeles, este vorba despre acele momente când verifici ceasul la întâmplare, așa că nu ar trebui să te gândești să trișezi, pentru că nu vor mai fi aceleași efecte. Ce înseamnă când te uiți la oră fixă la ceas? Ora fixă a avut întotdeauna o semnificație aparte, așa că trebuie să îi afli fiecare secret. Iată ce înseamnă când te uiți la ceas la ore fixe! 01:00 – Ești îndrăgostită până peste cap, așa că nu îți iei gândul de la cel drag. 02:00 – Un bărbat te place și se gândește să te invite la o întâlnire. 03:00 – Persoana iubită are sentimente puternice pentru tine și este dispusă să facă orice ca să rămâneți împreună și pe viitor. 04:00 – Ești la începutul unei relații? Are gânduri mari cu tine. Ești într-o relație mai veche? Vrea să te ceară în căsătorie. 05:00 – Trebuie să iei o decizie importantă, dar înainte ai nevoie de o pauză de respiro. 06:00 – Fostul iubit ar da orice să fie din nou cu tine, dar crede că nu mai are nicio șansă. 07:00 – Ai un admirator secret în grupul de prieteni, care încă nu se simte pregătit să îți dezvăluie ceea ce simte pentru tine. 08:00 – Norocul în dragoste îți va surâde astăzi, așa că trebuie să fii cu ochii în patru ca să prinzi toate oportunitățile. 09:00 – Primești o veste bună din partea unui bărbat. 10:00 – Un bărbat care te place este hotărât să facă un pas mare în ceea ce te privește. 11:00 – Crezi că nu te iubește, dar te înșeli în această privință. 12:00 – Toate problemele dintre tine și cel drag se vor termina mai repede decât îți imaginezi. 13:00 – Se gândește tot mai mult la tine și își dorește să fii în brațele lui. 14:00 – Cel de care te simți atrasă a făcut și el o pasiune pentru tine. 15:00 – Faci furori în rândul bărbaților cu privirea ta, așa că nu este de mirare de ce ai făcut câteva cuceriri. 16:00 – Un bărbat blond te place, dar îi lipsește curajul să te abordeze. 17:00 – Vei primi o invitație interesantă. Nu sta prea mult pe gânduri înainte să o accepți, pentru că vei cunoaște pe cineva special. 18:00 – Se îndrăgostește de tine tot mai mult pe zi ce trece. 19:00 – Un bărbat pe care nu îl cunoști prea bine a făcut o pasiune pentru tine. Vrea să te sărute cu ardoare. 20:00 – Dacă ți se pare că te înțelegi bine cu un bărbat, nu vrea să îți fie doar prieten. 21:00 – Îl macină gelozia pentru că are impresia că te gândești la alt bărbat. 22:00 – L-ai fascinat cu felul tău de a fi și nu se mai poate gândi la nimeni altcineva în afară de tine. 23:00 – Vrea să fii numai a lui, așa că este pregătit să îți facă o propunere serioasă. 00:00 – Sunteți făcuți unul pentru celălalt. Povestea voastră de dragoste va dura mulți ani de acum încolo. Ce înseamnă când orele și minutele au aceeași cifră? Nu doar ora fixă are o semnificație aparte în dragoste, ci și minutele, însă doar atunci când au aceeași cifră. Iată care este semnificația orelor și a minutelor în dragoste în acest caz! 01:01 – Vei primi o veste bună din partea unui bărbat, dar nu te va impresiona atât de mult pe cât își imaginează el. 02:02 – I-ai sucit mințile unui bărbat și se gândește neîncetat la tine. 03:03 – Aveți șanse să fiți mult timp împreună, însă numai dacă luptați cu ardoare pentru relația voastră. 04:04 – O dilemă sentimentală îți pune bețe în roate în procesul de cucerire a unui bărbat. 05:05 – El complotează un plan pentru a te face geloasă, dar tu nu trebuie să pici în capcană. 06:06 – Chiar dacă nu recunoaște tot ceea ce simte, este îndrăgostit până peste cap de tine. 07:07 – Să nu ai nicio îndoială atunci când îți spune cât de mult te iubește. 08:08 – Nu ai prea mult noroc la bani, dar ai parte de multe surprize frumoase pe plan sentimental. 09:09 – Ai grijă de inima ta pentru că ți-o va fura cineva... 10:10 – Dacă aștepți un telefon important, îl vei primi în sfârșit. 11:11 – Faci compromisuri amoroase pentru a-l păstra în viața ta pe cel drag inimii tale. 12:12 – Reușești să îl cucerești pe cel pe care îl placi, dar fii atentă să nu aibă deja pe alta. 13:13 – Ferește-te de femeia care a pus ochii pe cel pe care îl placi, altfel vei avea parte de un conflict dur. 14:14 – Iei o decizie importantă legată de viața ta sentimentală. 15:15 – Ai parte de o poveste de dragoste de scurtă durată, în urma căreia el va avea mult de suferit. 16:16 – Îl faci să plătească pentru o greșeală din trecut, apoi îți pare rău pentru gestul tău. 17:17 – Se învinovățește pentru ceea ce ți-a făcut de-a lungul timpului, dar încă nu este dispus să fie sincer cu tine. 18:18 – Ai grijă în cine ai încredere, altfel vei avea mult de suferit. 19:19 – Reușiți să vă rezolvați problemele și să fiți din nou împreună. 20:20 – Te cerți cu cel drag, dar nu vrei să stai supărată, ci preferi să te distrezi cu prietenele. 21:21 – Se poartă rece cu tine, dar te iubește în continuare. 22:22 – Vei cunoaște un nou bărbat, iar fostul cade într-o stare de depresie. 23:23 – Ferește-te de o relație periculoasă, altfel vei avea mult ghinion în dragoste. Semnificația orelor și a minutelor în dragoste devine și mai puternică dacă te uiți mereu la aceeși oră la ceas. Însă nu trebuie să fie ceva intenționat, ci o simplă dorință de a ști cum stai cu timpul.