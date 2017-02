(FOTO) Mii de oameni au protestat în București pe o ninsoare abundentă și un ger cumplit

15:27

Mai multe obiecte care au aparţinut lui Adolf Hitler, inclusiv un telefon de la care liderul nazist a transmis ordinele prin care a trimis la moarte milioane de oameni, estimat la un preţ cuprins între 200.000 şi 300.000 de dolari, va fi pus în vânzare în cadrul unei licitaţii ce va avea loc pe 17 februarie în statul american Maryland, informează Le Figaro.