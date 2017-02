(video) Carla’s Dreams a lansat un nou videoclip care a strâns în câteva minute mii de like-uri

17:57

În fiecare an, senatul Uniunii Teatrale din Moldova organizează o gală a premiilor UNITEM, care are caracter competitiv, este coordonată personal de către Preşedintele UNITEM şi se desfăşoară în fiecare an în luna martie. Scopul acestei manifestări este stimularea creativităţii, susţinerea talentelor, promovarea celor mai bune realizări în arta actorului, regizorului, scenografului, coregrafului. Iată care sunt nominalizările din acest an: Articolul Au fost anunțate nominalizările pentru Gala premiilor UNITEM 2017. Lista actorilor nominalizați apare prima dată în #diez.