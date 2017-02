R.I.P. – Nelu Stratan s-a stins din viață. Interpretul a fost găsit decedat acasă.

15:48

Mișcări spectaculoase ce prevestesc mutări stresante în timpul cel mai apropiat au loc pe scena politică moldovenească. Mai întâi, liderul PD Marian Lupu și-a anunțat demisia la sfârșitul săptămânii trecute, iar luni seară, PL i-a retras sprijinul politic ministrului Apărării, Anatol Șalaru, unul din pilonii de bază ai formațiunii politice. Marian Lupu a anunțat sâmbătă [...] The post Plahotniuc țintește din nou fotoliul de premier! – Vitalie Călugăreanu appeared first on Civika.TV.