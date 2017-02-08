С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ

С начала декабря на водопроводных линиях бельцкого «Апэ-канала» произошло почти две сотни прорывов. Причем, в январе их было 112, что почти в два... Запись С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.

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