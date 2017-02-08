С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ
BTV, 8 februarie 2017 18:27
С начала декабря на водопроводных линиях бельцкого «Апэ-канала» произошло почти две сотни прорывов. Причем, в январе их было 112, что почти в два... Запись С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БЕЛЬЦКИЙ ВОДОКАНАЛ ЛИКВИДИРОВАЛ ПОЧТИ ДВЕ СОТНИ ПРОРЫВОВ впервые появилась Бельцкое телевидение.
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2 februarie 2017
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15:27
Запись ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА СУЩЕСТВУЕТ? впервые появилась Бельцкое телевидение.
1 februarie 2017
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21:17
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19:17
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